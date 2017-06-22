PKK'nın Suriye'deki uzantısı PYD'yi ağır silah ve askeri ekipmanlarla donatan Amerika, Ankara'ya da mektup gönderdi. Amerika Savunma Bakanı James Mattis'in Türk mevkidaş Fikri Işık'a gönderdiği mektupta, verilen silahların envanterinin tutulduğu, IŞİD'in mağlup edilmesinden sonra geri alınacağı kaydedildi. Mattis mektubunda Amerika'nın PYD ile ortaklığını "zorunluluk" diyerek savundu

ABD Savunma Bakanı Mattis, Millî Savunma Bakanı Fikri Işık'a terör örgütü YPG'yle ilgili mektup gönderdi.



Mektubun içeriği ABD'nin terör örgütü YPG/PKK'ya verdiği ağır silahlar oldu.



ABD Savunma Bakanı, Suriye'de yaşanan hareketliliği ele aldığı mektubunda, terör örgütü YPG/PKK ile ilişkilerine değindi.



Mattis, mektupta, YPG'ye gönderdikleri ağır silahlar ve askeri malzemelerin listesini her ay Türkiye ile paylaşacaklarını belirtti.



İlk envanter raporunun da bu ay gönderildiğini belirten Mattis, Mayıs sonunda YPG’ye sağlanan teçhizatla amaçlarının Rakka’nın tecrit edilmesi ve ele geçirilmesi olduğuna işaret etti.



Bütün teçhizatın fotoğraflı kanıt ve görsel envanterinin tutulduğunu, IŞİD'in mağlup edilmesinden sonra silahların geri alınacağı ifade eden Mattis, dağıtılan silahların sadece Suriye sahasında kalmasını temin etmek için ABD’li danışmanların sahada görev yaptığını da belirtti.



Mattis mektupta, Milli Savunma Bakanı Işık ile gelecek hafta Brüksel’de bir kez daha yüz yüze görüşmeyi çok arzuladığını da ifade etti.



Terör örgütü, ABD'nin yardımlarının başlamasının ardından Türkiye'de mehmetçiğe karşı son dönemlerde ağır silahlar kullanmaya başladı. Terör operasyonlarında ele geçirilen tanksavar ve roketatar gibi silahların seri numaralarının silinmiş olması dikkat çekmişti.



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