ABD'den yeni skandal

SDG, kadın teröristleri eğitime aldı. Amerika'nın Sesi isimli medya kuruluşu sözde akademinin haberini yaptı.

Doğal Kararlılık Harekâtı sözcüsü ABD'li albay Myles Caggins ise terör akademisi hakkındaki haberi Kürtçe sloganlarla sevinç içinde Twitter resmi hesabından paylaştı.

Amerika'nın Sesi'nin hazırladığı haberde kadın savaşçı olarak söz edilen teröristlerin sözde akademideki görüntüleri paylaşıldı. SDG tarafından burada kadınlara ideolojik ve askeri eğitim verildiği anlatıldı.

Haberde teröristlerin havanlı saldırılarına da yer verildi. Sözde kadın savaşçıların topraklarına saldıran Türkiye'ye karşı vermek için eğitim aldıkları kaydedildi.

ABD'li Albay Caggins ise videoyu paylaşıp, teröristlere aslan yakıştırması yaptı. Teröristlere başarılar diledi. Onları tebrik etti.

IŞİD tehdidine karşı oluşturulan ABD öncülüğündeki koalisyon sözcüsü albayın yaptığı paylaşım bir kez daha gösterdi ki batı teröristleri Türkiye'ye karşı besleyip silahlandırıyor.

Amerika'nın Sesi'ne konuşan kadın teröristler açık şekilde Türkiye'yi hedef alıp IŞİD'ten tek kelimeyle bile bahsetmiyor.



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