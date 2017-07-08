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ABD Dışişleri Bakanı Rex Tillerson, Türkiye'ye geliyor

Amerika Dışişleri Bakanı Rex Tillerson Katar krizi, Rakka operasyonu ve olası Afrin harekâtını görüşmek üzere yarın Türkiye'ye gelecek. Ancak Tillerson'ın ziyareti Amerika'da tartışma konusu oldu. Beyaz Saray'ın "Türkiye'ye gitme, zamanlama yanlış" dediği ancak Tillerson'un ziyareti iptal etmediği belirtildi.

ABD Dışişleri Bakanı Rex Tillerson, Türkiye'ye geliyor

Amerika Dışişleri Bakanı Rex Tillerson, yarın Türkiye'ye geliyor. Amerikalı bakan, Ankara'da Katar krizi, PYD ile birlikte yürütülen Rakka operasyonu ve Türkiye'nin olası Afrin harekatını görüşecek.

Ancak Tillerson'un Türkiye ziyareti yönetim içinde ciddi tartışma çıkardı. 

HaberTürk gazetesinden Serdar Turgut'un köşesine taşıdığı bilgilere göre, Beyaz Saray’dan Dışişleri Bakanı’na, “Şimdi Türkiye’ye gitme, bunun zamanlaması yanlış” mesajı iletildiği. Ziyarete itiraz eden isimler ise Beyaz Saray başstratejisti Steve Bannon ile Başkan Danışmanı Sebastian Gorka. Ancak Tillerson buna rağmen Türkiye ziyaretini iptal etmedi.

Tillerson’un Türkiye ziyareti kararını kendi başına aldığı belirtiliyor. Beyaz Saray’ın, dış politikanın önemli konuları hakkında karar verme süreci dışında bırakılan Tillerson’a, Türkiye’yle ilgili kararları bırakmak istemediği söyleniyor.

Bu nedenle Washington’daki kaynaklar, “Ziyaretin etkili sonuçlar doğuracağını düşünmek yanlış olur” görüşünde.

 Amerika'nın Ankara Büyükelçisi John Bass de ülkesinin 241. yıl dönümü nedeniyle düzenlenen resepsiyonda gazetecilere açıklama yaptı.

Türkiye'nin olası Afrin harekatının sorulması üzerine Bass, Amerika'nın Suriye'deki önceliğinin IŞİD mücadele olduğunu belirtti. Bass, Türk ordusu ile yakın temas halinde bulunduklarını söyledi, "Biz güçlü şekilde Türkiye'nin kendini savunma hakkına sahip olduğuna inanıyoruz ve Suriye topraklarını Türkiye'ye saldırı düzenlemek için kullanan hiçbir grubu desteklemiyoruz." dedi.

ulusal.com.tr

Etiketler; #abd #Rex Tillerson #katar #rakka #afrin #türkiye
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