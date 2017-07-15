Necmettin öğretmenden acı haber
Necmettin öğretmenden acı haber
4 terörist etkisiz hale getirildi
4 terörist etkisiz hale getirildi
15 Temmuz etkinliğini engelleme girişimi
15 Temmuz etkinliğini engelleme girişimi
Yeni KHK yayımlandı
Yeni KHK yayımlandı

ABD Dışişleri Bakanlığından 15 Temmuz mesajı

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Heather Nauert, "Bir yıl önce Türkiye'nin tüm kesim ve siyasi görüşlerine mensup, cesur ve adanmış vatandaşları bir darbe girişimine karşı demokrasilerini savundu. ABD olarak Türkiye'nin demokrasisine ve demokratik kurumlarına olan sarsılmaz desteğimizin bir kez daha altını çiziyoruz. Bugün ABD, demokratik toplumlarının hak ve özgürlüklerini muhafaza etmek için sokaklara çıkanların cesaretini takdir etmektedir" ifadelerini kullandı.

ABD Dışişleri Bakanlığından 15 Temmuz mesajı

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Heather Nauert, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz darbe girişiminin birinci yılına ilişkin mesajında, "Bir yıl önce Türkiye'nin tüm kesim ve siyasi görüşlerine mensup, cesur ve adanmış vatandaşları bir darbe girişimine karşı demokrasilerini savundu. ABD olarak Türkiye'nin demokrasisine ve demokratik kurumlarına olan sarsılmaz desteğimizin bir kez daha altını çiziyoruz." ifadesini kullandı.

Bakanlık Sözcüsü Nauert, Türkiye'deki darbe girişiminin birinci yılı dolayısıyla yazılı açıklama yaptı.

Nauert, şunları kaydetti:

"Bir yıl önce Türkiye'nin tüm kesim ve siyasi görüşlerine mensup, cesur ve adanmış vatandaşları bir darbe girişimine karşı demokrasilerini savundu. ABD olarak Türkiye'nin demokrasisine ve demokratik kurumlarına olan sarsılmaz desteğimizin bir kez daha altını çiziyoruz. Darbe girişiminde hayatını kaybedenlerin yakınlarına ve sevdiklerine başsağlığı, yaralananlara şifalar diliyoruz."

"Cesaretlerini takdir ediyoruz"

 "Bugün ABD, demokratik toplumlarının hak ve özgürlüklerini muhafaza etmek için sokaklara çıkanların cesaretini takdir etmektedir." vurgusunu yapan Nauert, demokrasinin savunulmasının tahammül, tolerans, farklı fikirler ve temel özgürlüklerin korunmasını gerektirdiğini belirtti.

Sözcü Nauert ayrıca, "temel özgürlükler üzerindeki kontrolün demokratik toplumun esaslarına zarar vereceği" ve "zor zamanlarda daha fazla sese ihtiyaç olduğu" değerlendirmelerinde bulundu.


Kaynak: AA
Etiketler; #abd #15 temmuz
ULUSAL KANAL MOBİL UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?

Ulusal Kanal, 24 saat kesintisiz canlı yayın ve haberlerle
şimdi cebinizde

Android cihazlar için Google Play Store'dan
iOS cihazlar için AppStore'dan indirebilirsiniz.

Önceki Haber
Esenler halkı 2016 metre bayrakla yürüdü
Sonraki Haber
Avaşin-Basyan'a hava harekatı: 4 terörist etkisiz hale getirildi
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.