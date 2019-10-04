ABD'li Wall Street gazetesi Türkiye'nin Suriye'nin kuzeyine yapacağı harekât ile ilgili dikkat çekici bir analiz haber yaptı. Haberde Türk ordusu teröristlere karşı operasyon başlattığında ABD askerlerinin çekilmekten başka seçeneği kalmayacağı ifade edildi.

"Türkiye girerse ABD çekilir."



Suriye'nin kuzeyine yapılacak operasyonla ilgili bu kuvvetli iddianın sahibi ABD'li Wall Street Gazetesi.



Gazetenin haberine göre, Türk ordusu Suriye'ye operasyon başlatırsa ABD askerlerinin çekilmekten başka seçeneği kalmayacak.



Gazeteye konuşan üst düzey bir ABD'li yetkili, "TSK ile YPG arasında bir çatışma çıkması ABD'nin Suriye'den çekilmesini hızlandırır" dedi.



ABD'li yetkili, Türk Silahlı Kuvvetlerinin PKK/YPG'ye yönelik muhtemel operasyonundan 48 saat önce haberdar olmamaları halinde ABD askerlerinin büyük risk altına gireceğini de ifade etti.



Gazeteye konuşan kaynak Türkiye'nin operasyon planlarına dair hiçbir ayrıntıyı Pentagon'la paylaşmadığını da söyledi.



Wall Street Gazetesi'ndeki analiz haberde Azil soruşturması ile başı dertte olan Trump yönetiminin harekât sırasında Türk askeriyle çatışma riskinden kaçınacağını vurgulandı.



Gazete aynı zamanda Fırat'ın doğusuna operasyon yolunda Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ve Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın da mesajlarını hatırlattı.





ulusal.com.tr