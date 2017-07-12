Türkiye'nin Afrin'e müdahale seçeneği tartışılırken Amerikalıların Ankara ziyareti de sıklaştı. Amerika Dışişleri Bakanı Rex Tillerson'dan sonra Amerika Hava Kuvvetleri Komutanı da Ankara'ya sürpriz bir ziyaret yaptı.

Amerika Hava Kuvvetleri Komutanı General David Goldfein, süpriz bir ziyaretle Ankara'ya geldi.



Goldfein, son olarak geçen Ağustos ayında, Adana İncirlik'te konuşlu Amerika Hava Kuvvetleri 39. Kanat Komutanlığını ziyaret etmişti.



Türkiye'nin Afrin'e olası bir harekatı konuşulurken Amerikalı komutanın Ankara'ya yaptığı ziyaret dikkat ekti.



General Goldfein, Ankara'da bir takım temaslarda bulunacak. Ancak kimlerle görüşeceği henüz bilinmiyor.



Daha önce de Amerika Dışişleri Bakanı Rex Tillerson Ankara'yı ziyaret etmiş ve Suriye konusunu görüşmüştü. Görüşmelerde IŞİD'le mücadele ve olası Afrin operasyonu ele alınmıştı.



ulusal.com.tr