ABD Dışişleri Bakanı Rex Tillerson'ın üst düzey danışmanı R.C. Hammond, Tillerson'ın Katar ziyareti sırasında iki ülke arasında 'terörün finansmanıyla mücadele' anlaşması imzalandığını duyurdu.

Körfez ve Arap ülkelerinin terörizmi desteklediği iddiasıyla Katar'a amborgo uyguladığı dönemde imzalanan memorandumu Tillerson ile Katarlı mevkidaşı Şeyh Muhammed bin Abdulrahman el Sani yaptıkları ortak basın toplantısında duyurdu.



Gazetecilere açıklama yapan Hammond Tillerson'ın Doha'ya yaptığı ziyeret sırasında iki ülke arasında 'terörle ve finansmanıyla mücadele' konulu anlaşma imzalandığını belirtti.



"BU ÖNE DOĞRU ATILAN UMUT VERİCİ BİR ADIM"



Sputnik Türkiye'nin haberine göre, anlaşmayı 'öne doğru atılan umut verici bir adım' olarak niteleyen Hammond, "Katar ve ABD, Katar'ın terörle mücadelesini güçlendirme ve terörün fonlanmasına etkili şekilde verilecek yanıtlar konusunda gelecekteki çabalarını özetleyen bir memorandum imzaladı" dedi.



ulusal.com.tr