ABD'li bir firma Uşak Muratdağı'ndaki ağaçları kesmeye başladı. Altın rezervi bularak sondaj çalışması yapan firmaya bölge halkı tepkili.

Ağaçlar kesiliyor, su kirletiliyor.



Uşak ve Kütahya arasında kalan 2 bin 358 metre rakımlı Muratdağı, ABD'li firmanın tehdidi altında.



Bölge 400 hektarlık orman alanına sahip. Aynı zamanda Ege Bölgesi'nin en yüksek rakımlı noktası.



Muratdağı 1987 yılında Bakanlar Kurulu kararı ile Termal Turizm Merkezi ilan edildi. Muratdağı'nda bir de kayak merkezi bulunuyor.



ABD'li firma yörede siyanürlü altın arama yapıyor, tek tek ağaçları yok ediyor. Vatandaşlar tepkili, çalışmaların durdurulmasını istiyor.



CHP Uşak Milletvekili Özkan Yalım, bu durumu TBMM gündemine taşıyacağını açıkladı.



Çevre sakinleri yaşam alanlarını maden çıkarmak isteyenlere vermeyeceklerini söyledi.







ulusal.com.tr