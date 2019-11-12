ABD'li komutanlar teröristlerle açıklama yaptı

Amerikalılar Türkiye'ye karşı kullandığı PKK'dan vazgeçmiyor. Erdoğan-Trump görüşmesi öncesinde Amerikalı askeri yetkililer PKK'lılar birlikte poz verdi.

Görüntüler Suriye'nin Haseke ilinde çekildi. Doğal Kararlılık Operasyonu Sözcüsü Albay Myles Caggins petrol bölgesi Haseke'de PKK'lı Mustafa Bali ve SDG Sözcüsü ile buluştu.

ABD'li komutanlar, PKK'lılarla birlikte, Uluslararası basın toplantısı düzenlendi.

PKK'lı Mustafa Bali, verimli bir toplantı yaptıklarını söyledi. ABD'li Caggins, de Uluslararası Koalisyon’un IŞİD bitene kadar SDG ile çalışmayı sürdüreceğini açıkladı.

Türk ve Rus güvenlik güçleri de 5. devriyesini attı. Bu devriyeyi diğerlerinden ayıran özellik, askeri araçların yeni bir güzergahta devriye atması oldu.

Suriye-Türkiye sınırında Ayn El Arab'ın kuzeyinde atılan devriyeye yaklaşık 50 askeri personel katıldı. 8 zırhlı aracın katıldığı devriye İHA tarafından da takip edildi.

Milli Savunma Bakanlığı da devriye için bilgilendirme geçti. Kışkırtmalara rağmen devriyelerin sürdüğü belirtildi.

Teröristlerden arındırılan noktarda TSK, güvenliği sağlamaya devam ediyor. PKK'nın huzuru bozmak için başvurduğu tuzaklı bombalar yok ediliyor.

Rasulayn-Tal Halaf arasında Habur nehri üzerinde bulunan ve sivillerin kullandığı köprüye 6 adet anti-tank mayınından oluşan EYP tuzaklandığı tespit edildi.

Trafiğe kapatılan köprüdeki düzenek, SAS Timleri tarafından etkisiz hale getirildi. Şimdiye kadar 923 EYP ve 337 mayın etkisiz hale getirildi.

ulusal.com.tr