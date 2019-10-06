FETÖ firarisi Ergun Babahan, twitter hesabından “Türkiye halkları Bahçelisiz bir siyaset dönemine hazır olmalı” ifadelerini paylaştı. ABD’nin Türkiye Büyükelçiliği hesabından ise FETÖ firarisinin bu tweeti beğenildi. Olay tepkilere neden oldu. ABD Maslahatgüzarı, Dışişleri Bakanlığı'na çağrıldı

ABD Büyükelçiliğinin resmi Twitter hesabından gün içerisinde dikkat çeken bir “beğeni” geldi. FETÖ firarisi Ergun Babahan twitter adresinden “Türkiye halkları Bahçelisiz bir siyaset dönemine hazır olmalı” ifadelerini paylaştı. ABD’nin Türkiye Büyükelçiliği bu ifadelere beğeni gönderdi.



Olay büyüyünce Büyükelçilik bir açıklama yaparak özür diledi.



Özür dilenen açıklamada hatalı beğeni yapıldığı belirtildi.



Konuya ilişkin MHP Genel Sekreteri İsmet Büyükataman'dan da açıklama geldi.



Büyükataman "Bu ‘vatansız’ firarinin yaptığı paylaşımın ederi 1 dolar olan meczubun sözlerinden daha vahimdir" ifadelerini kullandı.



Ak Parti Sözcüsü Ömer Çelik de tepki duruma gösterdi. Çelik "Diplomatik teamüllere tamamen aykırı olan beğeniyi kınıyoruz" dedi.



Yaşanan skandal üzerine ABD Maslahatgüzarı Dışişleri Bakanlığı'na çağrıldı. Büyükelçiliğin sosyal medya paylaşımı hakkında açık ve net izahatta bulunulması istendi.



Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'ndan açıklama

Çavuşoğlu, "Bakan Yardımcımız, ABD Maslahatgüzarı ile bakanlıkta görüştü, yanlışlıkla olduğunu ve daha sonra düzelttiklerini söylediler. Biz gerekli tepkilerimizi gösterdikten sonra daha net bir şekilde düzeltmeleri gerektiğini söyledik." ifadelerini kullandı.



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