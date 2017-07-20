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ABD'nin "Koridor" üsleri

Anadolu Ajansı, Amerika'nın Suriye'deki üslerini neden deşifre etti? Amerikan üslerinin deşifresi ne anlama geliyor? Üsler neden Türkiye sınırında?

ABD'nin "Koridor" üsleri

Anadolu Ajansı, Türkiye ile Amerika arasındaki yeni krizin fitilini ateşledi. Ajans Suriye'deki Amerikan üslerini deşifre etti, Amerika da Türkiye'ye tepki gösterdi. Son olarak Pentagon da üsleri yalanlamadı. 

Vatan Partisi Uluslararası İlişkiler Bürosu Başkan Yardımcısı Yunus Soner, Anadolu Ajansı'nın Suriye'deki Amerikan üslerini ifşa ettiği haberini Ulusal Kanal'a değerlendirdi.

Soner, Türkiye sınır hattında Amerika'nın kurmak istediği koridorun gerçek yüzünün bu haberle ifşa edildiğini savundu.

Yunus Soner'e göre Anadolu Ajansı'nın haberi savaşın taraflarını gösteriyor. 

Haber: Damla İnce
Kamera: Bülent Ünal
ulusal.com.tr

Etiketler; #abd #koridor #Anadolu Ajansı #suriye #türkiye
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