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ABD'nin silahlandırdığı SDG 3 bin 550 kişiden ibaret

Amerika'nın Suriye'nin bütünlüğüne karşı silahlandırdığı Suriye Demokratik Güçleri örgütünün sadece 3 bin 550 militandan ibaret olduğu ortaya çıktı. Terör örgütü PKK'nın adını kamufle etmek amacıyla kurulan ve bizzat Kandil tarafından yönetilen SDG militanlarının aylık maaşının ise 130 dolar olduğu belirlendi.

ABD'nin silahlandırdığı SDG 3 bin 550 kişiden ibaret

Amerika'nın Suriye'deki "Kara gücü" PKK'nın paravan örgütü Suriye Demokratik Güçleri sadece 3 bin 550 militandan ibaret.

Amerika Başkanı Donal Trump tarafından bizzat ağır silahlarla donatılan SDG, Suriye'nin 3 ayrı bölgesinde maaşla savaşan militanlardan oluşuyor. Suvvar Rakka, Cundul Harameyn ve Çeyş el Suvvar paravan örgüt içinde yer en büyük gruplar.

Aylık 130 dolar maaş alan PKK'lıların 450'si Azez'in doğusunda, 50'si Münbiç'te, 300'ü İsa Himeyra'da, 400'ü Rasulayn'ın güneyinde, 2 bin 350'ü ise Rakka'ya yerleştirildi. Bizzat Kandil tarafından yönetilen SDG'lilerin maaşını PKK/PYD ödüyor. 

Yenişafak'ın haberine göre PKK'nın paravan örgütü Suriye Demokratik Güçleri’nin 50 bin kişik orduyu donatacak silah ve cephanesi var. PYD'nin, Münbiç, Cerablus doğusu, Haseke, Kamışlı, Yarubiye, Tabka, Rasulayn, Dirbesiye, Tel Abyad ve Rakka bölgesinde 17 büyük silah deposu var. 

Yeraltı tünelleri ve dağları oyarak silah depoları inşa eden PKK-PYD’nin 100 binden fazla otomatik silah sakladığı belirtiliyor. ABD’nin Irak - Erbil hattından PKK’ya hava ve kara sevkiyatı da devam ediyor.

ulusal.com.tr

Etiketler; #pkk #suriye #amerika #terör örgütü #sdg #YPG
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