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ABD'nin Suriye planı: TSK'nın kontrolündeki alana 'Şahba Kantonu' denildi

Amerika ve kara gücü terör örgütü PYD'nin Suriye için çizdiği yeni haritada, terör örgütü PKK koridorunu kesen Fırat Kalkanı Harekatı’nın yapıldığı bölge, sözde "Şahba Kantonu" olarak gösterildi. TSK'nın terör örgütü IŞİD'den temizlediği Cerablus-El Bab hattı, terör örgütüne devredilmiş olarak işaretlendi. Haritaya göre Suriye, 8’i eyalet, 8’i kanton olmak üzere 16 bölgeye bölünüyor

ABD'nin Suriye planı: TSK'nın kontrolündeki alana 'Şahba Kantonu' denildi

Amerika ve terör örgütü PKK\PYD ele ele verdi, Suriye'yi parçalayan bir harita oluşturdu.

ABD'nin gizli istihbarat örgütü CIA ile terör örgütü PYD'nin 27-28 Temmuz tarihlerinde Rakka ve Haseke'de yaptığı toplantının yeni ayrıntıları ortaya çıktı.

Yeni Şafak gazetesinin haberine göre toplantıda taraflar, Suriye'yi sözde 8 kanton ile 8 eyalete ayıran bir harita üzerinde görüşme yaptı.

Haritaya göre Türkiye'nin IŞİD'den temizlediği Cerablus-El Bab hattı PKK/PYD'ye kontrolünde. Fırat Kalkanı Harekatı unsurlarının olduğu bölgeye sözde "Şahba Kantonu" adı veriliyor. Buna göre, Amerika'nın ve kara gücü PYD'nin hedefinde Türk ordusu olduğu anlaşılıyor.

Suriye'nin kuzeyi tamamen PKK'ya devredilmiş. Afrin, Ayn'el Arab, Rakka, Cezire, Şahba ve Şedadi adı verilen yerlerin sözde kanton olarak ilan edildiği haritada, İdlib ve Halep'e de kanton deniliyor.

Suriye'yi parçalayan haritaya göre, Lazkiye, Humus, Tarsus, Hama, Deyr Zor, Şam, Deyra ve Süveyde kentleri eyalet olarak adlandırılıyor.

ulusal.com.tr

Etiketler; #abd #suriye #tsk
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