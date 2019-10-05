ABD'nin Türkiye Büyükelçiliği'ne ait resmi Twitter hesabı, firari FETÖ’cü Ergün Babahan’ın MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'ye saldırdığı paylaşımı beğendi. Skandalın ortaya çıkmasının ardından beğeni geri çekildi. MHP Genel Sekreteri İsmet Büyükataman, "12 Eylül 1980'de ABD'nin Türkiye büyükelçisi olan James Spain görevi sonrası verdiği bir mülakatta 'Türkiye'yi Türkeş'e teslim etmedik' itirafında bulunmuştu. Dün Türkeşsiz Türk milliyetçiliği planını devreye sokanlar, bugün aleni bir şekilde Bahçelisiz MHP hesapları yapıyor." dedi. Beğeninin hata olduğu belirtilen ABD Büyükelçiliği açıklamasında "Hatadan dolayı üzgünüz ve karışıklıktan dolayı özür dileriz." denildi.

ABD'nin Türkiye Büyükelçiliği, sosyal paylaşım ağı Twitter'da tepki çeken bir paylaşımı beğendi.



Büyükelçiliğin resmi Twitter hesabı, firari FETÖ’cü Ergün Babahan’ın MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'ye saldırdığı paylaşımı beğendi.



Skandalın ortaya çıkmasının ardından beğeni, geri çekildi.



ABD BÜYÜKELÇİLİĞİ'NDEN AÇIKLAMA



ABD Büyükelçiliği olayla ilgili açıklama yaptı.



Beğeninin hata olduğu belirtilen açıklamada "Hatadan dolayı üzgünüz ve karışıklıktan dolayı özür dileriz." denildi.







MHP'DEN AÇIKLAMA



MHP Genel Sekreteri İsmet Büyükataman, konuyla ilgili açıklama yaptı.



Büyükataman, şunları belirtti:



"1- ABD'nin Ankara Büyükelçiliği firari FETÖ tetikçisi Ergün Babahan'ın, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi hedef alan twitini beğendi.



2- 12 Eylül 1980'de ABD'nin Türkiye büyükelçisi olan James Spain görevi sonrası verdiği bir mülakatta 'Türkiye'yi Türkeş'e teslim etmedik' itirafında bulunmuştu. Dün Türkeşsiz Türk milliyetçiliği planını devreye sokanlar, bugün aleni bir şekilde Bahçelisiz MHP hesapları yapıyor.



3- Dün olduğu gibi bugün de avuçlarını yalayacaklardır. Ayrıca Türkiye'de Türkiye halkları yoktur, büyük Türk milleti vardır. Türk milletinin lideri de Sayın Devlet Bahçeli'dir. Çok şükür başımızdadır. Dosta güven düşmana korku vermektedir."



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