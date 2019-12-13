ABD'nin Türkiye karşıtı tasarısına tepki

Amerika'nın attığı adım kınandı. Ankara'dan tepki yağdı. HDP hariç partiler birleşti, kınama açıklamları yapıldı.

ABD'nin Ankara Büyükelçiliği'nden bir sözcü de son olarak "Amerikan yönetiminin pozisyonunun değişmediğini" yönünde açıklama yaptı.

Amerika'nın Türkiye karşıtı bu adımına Vatan Partisi Lideri Doğu Perinçek'ten sert yanıt geldi. Türkiye'nin ABD'ye boyun eğmediği için böyle bir karar alındığını söyledi.

Vatan Partisi lideri, Türkiye'nin elinde 3 kesinleşmiş karar olduğunu hatırlattı.

Bakanlar da peş peşe açıklamalar yaptı.

Milli Savunma Bakanı Akar, tarihi konuda siyasilerin karar almasının bazı iddialarda bulunmasının temelsiz olduğunu söyledi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu atılan adımı siyasi bir gösteri olarak yorumladı, hukuki bir bağlayıcılığının olmadığını söyledi.

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, "Türkiye'nin kendi kararlılığı ve bekasıyla ilgili atmış olduğu her adımda 1915 olaylarının bir sopa gibi gösterilmesine bu ülkenin karnı toktur" açıklaması yaptı.

Bir tepki de AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten geldi. Çelik, "Bu temelsiz ve çirkin karar, soykırım endüstrisi lobisini memnun etse de tarihi yalan siyasetine alet etmektedir" ifadelerini kullandı.

Siyasi partiler de sesiz kalmadı. AKP, CHP, MHP ve İYİ Parti Grup Başkanvekilleri, tasarının kabul edilmesini kınadı.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Ünal Çeviköz, yazılı açıklama yaptı. Kararı kınıyoruz diyen Çeviköz, tasarının derin bir endişe ve üzüntüyle karşılandığını belirtti.

MHP Grup Başkanvekili Muhammed Levent Bülbül, birlik vurgusu yaptı. Türkiye tarihini hedef alan bu tutuma karşı birlikte hareket edilmesi gerektiğini söyledi.

İYİ Parti adına Grup Başkanvekili Müsavat Dervişoğlu konuştu. "Meclis gerekli cevabı verecektir" dedi.

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