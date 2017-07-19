Devletin kurumu Anadolu Ajansı, Amerika'nın Suriye'deki askeri varlığını bütünüyle deşifre etti. Ajans, PYD/PKK kontrolündeki iki hava üssü ve 8 askeri noktanın hassas koordinatlarını tek tek yazdı. Amerika ise bu habere "sorumsuzluk" diyerek tepki gösterdi. Koalisyon sözcüsü Albay Joe Scrocca, haberin düşmana hassas taktiksel bilgiler sağladığını söyledi. Öte yandan Amerika'nın Suriye'de inşa ettiği yeni gizli üssün fotoğraflarını da Alman Bild gazetesi yayınladı.

Amerika, Suriye'de terör örgütü PKK/PYD hakimiyetindeki bölgelere 2 hava üssü ve 8 adet askeri noktaya sahip. Ameirka'nın üslerini Anadolu Ajansı tek tek yazdı. Amerika habere "sorumsuzluk" açıklamasıyla tepki gösterdi.



Ajansın haberine göre, Amerika 2015 yılının Ekim ayında Haseke'nin kuzeydoğusundaki Rümeylan ilçesine, 2016 yılının Mart ayında da Ayn el-Arab'ın güneyindeki Harab Işk köyüne hava üsleri kurdu. Rümeylan, kargo uçaklarının da inebileceği büyüklükteyken, Harab Işk'ı yalnızca askeri helikopterler kullanabiliyor.



Amerika'nın 2016 yılının Nisan ayından bu yana PKK/PYD bölgesine yaptığı askeri sevkiyatın bir kısmı, Irak sınırından karayoluyla girerken diğer kısmı da kargo uçaklarıyla Rümeylan'a indirildi.





Alman Bild gazetesinin yayınladığı fotoğrafın sağ kısmında, ABD Hava Kuvvetleri'ne ait C-130 Hercules uçaklarının konuşlandığı alan gözüküyor.



Amerika iki hava üssü dışında Suriye içinde PKK/PYD işgalindeki bölgelerinde 8 adet askeri noktaya sahip. Operasyonel noktalar, genellikle küçük ve mobilize birlikler için güvenlik gerekçesiyle "sahra tipi" şekilde, üzerine toprak yığılmış düz arazi üzerine kuruluyor.



Haseke'de 3, Münbiç'te 2, Rakka'nın kuzeyinde 3 askeri nokta bulunuyor. Askeri noktalarda özel ekipmanlar ve özel birlikler yer alıyor. Haberde hangi noktada hangi tür silahların bulunduğu, kaç asker yerleştirildiği, hangi faaliyetlerin yürütüldüğü tek tek anlatıldı.



Amerika ise Anadolu Ajansı’nın bu haberine "sorumsuzluk" diyerek tepki gösterdi. IŞID karşıtı koalisyonun sözcüsü Albay Joe Scrocca, Daily Beast’te yaptığı yazılı açıklamada, haberin düşmana hassas taktiksel bilgi verdiğini belirtti.



Sözcü, bu bilginin koalisyon güçlerinin yanı sıra onların ortaklarına da zarar vereceğini ifade etti.



Öte yandan Alman Bild gazetesi de Amerika'nın Suriye'de daha büyük bir müdahale için yoğun hazırlık yaptığını yazdı. Gazete, Amerika'nın Ayn el Arap yakınlarında 235 futbol sahası büyüklüğünde gizli bir hava üssü inşa ettiğini duyurdu. Haberde üssün uydu görüntülerini de yayınladı.



Fotoğraflarda toplamda 1.9 kilometre karelik alan adım adım tanıtıldı.



ulusal.com.tr