ABD'nin yaptırımına karşı üretim atağı çağrısı

ABD’nin Türkiye’ye yaptırım kararına karşı üretim atağı çağrısı geldi.

Türkiye’nin Barış Pınarı Harekâtı’ndan rahatsız olan ABD, yaptırım adımını attı. ABD Milli Savunma, Enerji ve İçişleri bakanlarına yaptırım uygulanacağını açıkladı. Türk bakanların ABD’deki mal varlıklarının dondurulacağı ve işlem yasağı getirileceği belirtildi.

ABD Başkanı Donald Trump, çelik için gümrük vergisinin de yüzde 50’ye çıkarılacağını açıkladı. Ayrıca iki ülke arasındaki 100 milyar dolarlık ticaret hacmi hedefinin de durdurulduğu bildirildi.

Eski Sanayi Genel Müdürü Bülent Esinoğlu, ABD’nin yaptırım kararını Ulusal Kanal’a değerlendirdi.

ABD’nin 1974’te de Türkiye’ye ambargo uyguladığını hatırlatan Esinoğlu, o ambargodan nasıl kazançla çıkıldığını da anlattı.

Esinoğlu, yaptırımın genişletilmesine karşı Türkiye’nin kısa vadede atması gereken adımlara ilişkin önerilerini de sıraladı.

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