AFAD'dan İstanbul depremi açıklaması
AFAD'dan İstanbul depremi açıklaması
Rusya’dan ABD yaptırımına tepki
Rusya’dan ABD yaptırımına tepki
Hakkari'de yaralanan asker şehit oldu
Hakkari'de yaralanan asker şehit oldu
Türk Telekom'dan kesinti açıklaması
Türk Telekom'dan kesinti açıklaması
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