Brüksel'de Milli Savunma Bakanı Fikri Işık ile ABD Savunma Bakanı Jim Mattis görüşmesi sona erdi.Bakan Işık görüşme sonrası yaptığı açıklamada 'Türkiye'nin YPG rahatsızlığı iletildi' dedi. Bakan Işık ayrıca ABD'li mevkidaşının 'ABD'nin YPG-PYD'ye verdiği desteğin geçici' dediğini kaydetti.

Milli Savunma Bakanlığı: Milli Savuma Bakanı Işık ile ABD'li mevkidaşı ile Brüksel'de bir araya geldi.



Bakan Işık, ABD'nin Suriye'de PYD-YPG ile ilişkisinden Türkiye'nin duyduğu rahatsızlığı ABD'li bakana iletti.



Bakan Işık görüşme sonrası yaptığı açıklamada 'Türkiye'nin YPG rahatsızlığı iletildi' dedi.



Bakan Işık ayrıca ABD'li mevkidaşının 'ABD'nin YPG-PYD'ye verdiği desteğin geçici' dediğini kaydetti.