ABD Senatosu Dış İlişkiler Komisyonu'nda Türkiye'ye yaptırım öngören tasarı kabul edildi
ABD Senatosu Dış İlişkiler Komisyonu'nda Türkiye'ye yaptırım öngören tasarı oylandı. Oylamada 18 evet, 4 hayır oyu çıktı. Tasarının Senato'da ne zaman oylanacağı bilinmiyor.
GÜNDEM 11.12.2019, 19:29
ABD Senato Dış ilişkiler Komitesi, Türkiye'ye karşı yaptırım uygulanması öngören tasarıyı 4 hayır'a karşılık 18 evet oyu ile kabul etti. Tasarının şimdi Senato Genel Kurulun oylamaya gitmesi bekleniyor.
Ayrıntılar gelecek...
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