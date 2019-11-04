ABD Suriye petrolünden vazgeçmiyor

Barış Pınarı Harekâtı'nda Suriye'nin kuzeyinden çekilen ABD birlikleri petrol bölgelerine ve Türkiye sınırında tekrar konuşlanmaya başladı.

ABD askerlerinin PKK'lı teröristlerle birlikte petrol kuyularının başında nöbet tuttuğu görüntüler kameralara yansıdı. Görüntüler büyük tepki topladı.

ABD askerleri Suriye halkından gasp ettikleri Tırbespiye petrol bölgesinde PKK'lı teröristler ile birlikte devriye attı.

ABD askerleri son olarak Rakka ilinin batısında yer alan Cezre üssüne geri geldi. Cezre üssüne varan konvoyda 25-30 ABD askeri olduğu görüldü.

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, basın toplantısında yaptığı açıklamada ABD'nin Suriye'den ayda 30 milyon dolarlık kaçak petrol çıkardığını söylemişti.

ABD askeri Türkiye sınırına yakın bölgelere de geri dönmeye başladı.

ABD ordusu, Barış Pınarı Harekâtı sırasında boşalttıkları Ayn El Arab'daki üslerini de tekrar faaliyete geçirdi. ABD üsleri Ayn El Arab'ın güneyindeki Sırrin ve yakınlarındaki Sebit köyünde üsleri bulunuyor. Bu yerleşimler Türkiye sınırına 30 kilometre uzaklıkta yer alıyor.

ulusal.com.tr