Amerika Birleşik Devletleri Türkiye'de iç çatışma pususuna yattı. Amerika'nın yeni savunma konseptine ilişkin rapor hazırlandı. Raporda, 2017-2027 yılları arasında Türkiye'de bir iç çatışma yaşanacağı ve Amerika'nın askeri olarak müdahale edeceği belirtildi.

Amerika'nın 2017-2027 raporuna göre, Türkiye'de iç çatışma olacak ve Amerika askeri müdahalede bulunacak.



Aydınlık Gazetesi haberi "İç çatışma pususunda" manşetiyle duyurdu.



Küresel üstünlüğünü kaybeden Washington yönetiminin karşılaşacağı risklerin incelendiği raporda, Türkiye'de 10 yıl içinde bir iç çatışmanın yaşanacağı ve Amerika'nın Türkiye'ye askeri müdahalede bulunacağı vurgulandı.



Amerikan Silahlı Kuvvetler Akanemisi Stratejik Araştırmalar Merkezi'nin hazırladığı raporda öncelikli tehlikeler olarak Avrasya cephesinde yaşanabilecek gelişmeler yer aldı.



Habere göre, Amerika'ya tehdit olduğu belirtilen 23 farklı gelişme için 8 farklı müdahale yöntemi önerildi.



Aydınlık'a konuşan emekli Tuğgeneral Nejat Eslen, "Amerika; Türkiye, Rusya, Çin, iran ve Kore Demokratik Halk Cumhuriyeti'ni hedef tahtasına oturtmuş" dedi.



Emekli Tümamiral Soner Polat da "Türkiye'ye müdahale niyetleri, her zaman bunların kafasındadır" değerlendirmesinde bulundu.





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