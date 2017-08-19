Adana'nın Ceyhan ilçesinde bir tarlaya düşen ABD Hava Kuvvetlerine ait insansız hava aracının (İHA) enkazını kaldırma çalışmalarına başlandı.

Adana'nın Ceyhan ilçesinde bir tarlaya düşen ABD Hava Kuvvetlerine ait insansız hava aracının (İHA) enkazını kaldırma çalışmalarına başlandı.



İHA'nın düştüğü tarlada yapılan incelemelerin tamamlanmasının ardından enkaz kaldırma çalışmalarına geçildi.



Toplanan bazı parçalar tıra taşındı.



Enkazın, tüm parçaların toplanmasının ardından İncirlik Hava Üssü'ne götürüleceği öğrenildi.



İlçe jandarma ekiplerinin geniş güvenlik önlemi aldığı kaza bölgesine basın mensupları yaklaştırılmadı.



ABD Hava Kuvvetlerine ait İHA, dün gece Çokçapınar Mahallesi yakınlarındaki boş tarlaya düşmüş, tarlada çıkan küçük çaplı yangın Adana Büyükşehir ve Ceyhan belediyesi itfaiye ekipleri tarafından söndürülmüştü.



ABD Hava Kuvvetleri 39. Hava Kanat Komutanlığından yapılan yazılı açıklamada, dün gece saat 22.15 sıralarında ABD Hava Kuvvetlerine ait MQ-1 Predator insansız hava aracının İncirlik'teki üsten kalkışı sırasında düştüğü belirtildi.



Açıklamada, İHA'nın düşme sebebinin araştırıldığı bildirildi.