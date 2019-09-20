Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Amerika'yı güvenli bölge konusunda bir kez daha uyardı. "Oyalama, geciktirme olursa bu çalışmalar biter" diyen Bakan Akar, Türkiye'nin B ve C planlarının masada olduğunu belirtti.

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