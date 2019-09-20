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ABD'ye güvenli bölge uyarısı

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Amerika'yı güvenli bölge konusunda bir kez daha uyardı. "Oyalama, geciktirme olursa bu çalışmalar biter" diyen Bakan Akar, Türkiye'nin B ve C planlarının masada olduğunu belirtti.

ABD'ye güvenli bölge uyarısı

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan süre verdi, Milli Savunma Bakanı Akar uyardı. 

Bakan Akar, kuvvet komutanları ile birlikte katıldığı Gaziler Günü töreninde konuştu. Türkiye'nin terörle mücadelede emin adımlarla yürüdüğünü vurguladı.

Amerika'nın güvenli bölge adımlarını Ankara dikkatle izliyor. Anlaşma beklendiği gibi yürütülmezse Türkiye'nin planları hazır.

Rakka ve Menbiç tecrübelerini hatırlattı Akar. 

Türkiye için Suriye'nin toprak bütünlüğünün korunması öncelikli. Bu kapsamda hazırlanan alternatif planlar Astana süreci ve Soçi mutabakatı çerçevesinde şekillendirildi. 

ulusal.com.tr
 

Etiketler; #Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar #abd #amerika #Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan #gaziler günü
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