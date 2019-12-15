ABD'ye ''soykırım yalanı'' tepkisi

Türkiye, Amerika Birleşik Devletleri Senatosunun, 1915 olaylarını sözde soykırım sayan tasarısını tanımadığını ilan etti.

Soykırım yalanı ile Türkiye'ye karşı başlatılan provakasyona karşı tepkiler artarak sürüyor.

ABD'ye bir tepki de Adana Konsolosluğu önünden verildi.

Vatan Partisi, Adana'daki Konsolosluğunun önünden Washington'a seslendi.

Vatan Partisi Adana İl Başkanı Selver Kaplan, kararı tanımadıklarını söyledi.

Amerika'nın Türkiye'nin terörle mücadele harekatlarına karşı böyle bir adım attığını ifade eden Kaplan, mücadele edeceklerini söyledi.

ABD'nin 1915 olaylarını soykırım olarak tanıma kararı Antalya’da Vatan Partisi tarafından protesto edildi. İngilizce ve Türkçe dövizler taşındı.

Vatan Partisi Antalya İl Başkanı Rıza Türkmendağ, tasarının Ortadoğu’da kaybeden ABD’nin son çırpınışları olduğunu söyledi.

Türkmendağ, soykırım yalanının Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek'in AHİM zaferi ile bittiğini vurguladı.

Rıza Türkmendağ, Emperyalist saldırılara karşı geniş tabanlı bir hükümet kurulmasının zorunluluğuna işaret etti.

Eylemde CKD Konyaaltı ve Kepez Özgürlük şubesi yöneticileri de söz aldı.

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