ABD’den vatandaşlarına '15 Temmuz' uyarısı
ABD’den vatandaşlarına '15 Temmuz' uyarısı
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ABD’den Türkiye’de bulunan vatandaşlarına 15 Temmuz uyarısı

ABD’nin Ankara Büyükelçiliği, Türkiye’de bulunan vatandaşlarını, 15 Temmuz darbe girişiminin yaklaşan yıldönümü sebebiyle dikkatli olmaya çağırdı

ABD’den Türkiye’de bulunan vatandaşlarına 15 Temmuz uyarısı

Büyükelçiliğinin internet sitesinden yaptığı açıklamada, "Amerikan vatandaşlarını, 15 Temmuz ve önceki günlerde, darbe girişimi yıldönümüyle ilgili olarak ülke genelinde halka açık yerlerde toplantı ve gösteriler gibi büyük etkinlikler gerçekleşebilir. ABD'nin Türkiye Büyükelçiliği, Türkiye'de yaşayan veya Türkiye'de seyahat eden ABD vatandaşlarını dikkatli olmaya ve gösteriler ile büyük kalabalıklardan uzak durmaya çağırıyor" dendi.

Büyükelçilik ayrıca vatandaşlarını yerel haberleri takip etmeye çağırarak barışçıl gösterilerin bile ‘şiddet' riskini taşıdığı iddiasında bulundu.
 

Etiketler; #abd #15 temmuz
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