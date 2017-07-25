AB’nin Genişlemeden Sorumlu Komiseri Johannes Hahn, Türkiye’nin AB konusunda net bir çizgi belirlemesi gerektiğini söyledi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve Avrupa Birliği Bakanı Başmüzakereci Ömer Çelik ile bugün Brüksel’de yapacağı toplantı öncesinde Almanya’nın Passauer Neuen Presse gazetesine konuşan Hahn, Türkiye’nin AB konusunda temel bir karar vermesini istedi.Türkiye’yi “AB ile ilişkilerini geliştirmeyi gerçekten isteyip istemediği konusunda net olmaya” çağıran Hahn, bunu istemesi durumunda da sözden çok icraatlarla ortaya koyması gerektiğini söyledi. Hahn,” Niyet beyanları yeterli değil” dedi.Türkiye’nin AB tarafından dikkat çekilen eksikliklerin giderilmesi konusunda yapıcı olmasını umduğunu da kaydeden Hahn,” Ama dediğim gibi: Önemli olan sonuç” diye konuştu.