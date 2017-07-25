AB’nin Genişlemeden Sorumlu Komiseri Johannes Hahn, Türkiye’nin AB konusunda net bir çizgi belirlemesi gerektiğini söyledi.Kaynak: DHA
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve Avrupa Birliği Bakanı Başmüzakereci Ömer Çelik ile bugün Brüksel’de yapacağı toplantı öncesinde Almanya’nın Passauer Neuen Presse gazetesine konuşan Hahn, Türkiye’nin AB konusunda temel bir karar vermesini istedi.
Türkiye’yi “AB ile ilişkilerini geliştirmeyi gerçekten isteyip istemediği konusunda net olmaya” çağıran Hahn, bunu istemesi durumunda da sözden çok icraatlarla ortaya koyması gerektiğini söyledi. Hahn,” Niyet beyanları yeterli değil” dedi.
Türkiye’nin AB tarafından dikkat çekilen eksikliklerin giderilmesi konusunda yapıcı olmasını umduğunu da kaydeden Hahn,” Ama dediğim gibi: Önemli olan sonuç” diye konuştu.
AB’nin Genişlemeden Sorumlu Komiseri Johannes Hahn, Türkiye’nin AB konusunda net bir çizgi belirlemesi gerektiğini söyledi.
ULUSAL KANAL MOBİL UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?
Ulusal Kanal, 24 saat kesintisiz canlı yayın ve haberlerle
şimdi cebinizde
Android cihazlar için Google Play Store'dan
iOS cihazlar için AppStore'dan indirebilirsiniz.
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.