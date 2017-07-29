'Ulusalcılar hâlâ tehlike' manşetiyle çıkan Türkiye gazetesinin sahibi Ahmet Mücahit Ören ABD vatandaşı. ABD'nin çıkarlarını koruyacağına yemin etmiş bir isim.

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Hürriyet’in deneyimli Washington muhabiri Kasım Cindemir’in, 16 Haziran 2001 tarihli haberinin başlığı “ABD’li Mücahit” idi. Başında bulunduğu İhlas Finans kapatılmadan bir süre önce ABD'ye giden Mücahit Ören, yemin ederek bu ülkenin resmen vatandaşı olmuştu. Tören, ABD Bayrak Günü'nde, ülkenin ilk Başkanı George Washington'un yaşadığı evin bahçesinde gerçekleştirilmiş. Ören böylece, Türkiye'ye “iade edilme” korkusundan kurtulmuştu.



Cindemir’in haberine göre, Bayrak Günü'ndeki yemin töreni sırasında bando tarafından ulusal marşlar çalındı ve ABD Milli Marşı okundu. Ahmet Mücahit Ören ile birlikte “artık resmen Amerikalı” olanlar arasında 3 İranlı, 5 Hintli, 2 Pakistanlı, 1 Bangladeşli, 1 Suudi Arabistanlı, 1 Kuveytli, 1 Faslı ve Ahmet Demirtaş adında bir başka Türk de yer aldı. Tören, ABD Göçmenlik ve Vatandaşlık Dairesi (INS) ile "The Mount Vernon Ladies Association" tarafından düzenlendi. INS Bölge Direktörü Warren A. Lewis tarafından yeni vatandaşlara ellerini kaldırıp toplu yemin ettirildi ve yeminden sonra imzalarını taşıyan vatandaşlık belgelerini aldılar.



ABD’YE BAĞLILIK YEMİNİ



Mücahit Ören o yeminle bugüne kadar vatandaşı olduğu Türkiye Cumhuriyeti ile arasındaki bağlardan vazgeçtiğini resmen ilan etmiş oldu. Ören, ABD'nin anayasası ve yasalarını “iç ve dış” bütün düşmanlara karşı savunacağı, ABD'ye gerçek bir bağlılık göstereceği, yasa gerektirirse silah altına alınacağı ve ABD Silahlı Kuvvetleri'nde hizmet vereceği, yasa gerektirirse ulusal önemde sivil görev üstleneceği ve bu yükümlülükleri özgür iradesiyle ve çekincesiz olarak yaşama geçireceği sözünü vermiş oldu. “Tanrı bana yardımcı olsun” dedi.



600 MİLYARI İÇ ETTİ



İhlas Grubu'nun Başkanı Enver Ören'in oğlu olan Ahmet Mücahit Ören, İhlas Finans Kurumu'nun Yönetim Kurulu Başkanlığını yapıyordu. Kuruma el konulmasından sonra istifa eden Mücahit Ören, o tarihlerden bu yana Amerika'da bulunuyordu. İhlas Finans, “İslami bankacılık” ayaklarıyla 200 bin yatırımcının 600 milyar lirasını iç etmişti. Ören için daha fazla bilgi isteyenler, Aydınlık yazarı Sabahattin Önkibar’ın kitap ve yazılarını okuyabilir.



ULUSALCILAR NASIL 'TEHLİKE' OLDU?



Ören'lerin sahibi olduğu Türkiye gazetesi 26 Temmuz 2017 günü “Ulusalcılar hala tehlike” manşetiyle çıktı. Önkibar bu haberi, “Darbeyi ulusalcı-laikler yaptı diyen Fetullah’a Türkiye gazetesi manşetinden omuz verdi” diye yorumladı.



Türkiye gazetesi, daha önce Fetullahçılara verdiği destekle bilinirdi. CEO'su Cahit Paksoy, FETÖ soruşturmalarında tutuklanıp serbest kalmıştı. Haber, Gülen'in darbe girişimini Ulusalcı kesime yıkma çabasına destek anlamına geliyordu. Aynı fikir daha önce de Nagehan Alçı, Rasim Ozan Kütahyalı, Cem Küçük gibi isimlerce savunulmuş ve söz konusu isimlere Fetullahçılar destek vermişti.



TÜRKİYE’NİN EN ZENGİN GAZETECİSİ



Haberin altında imzası olan Nuri Elibol, 7 Haziran 2015 seçimlerinde AKP’den aday oldu, seçilemedi. 2000 yılında kıdemli binbaşı iken kendi isteği ile Özel Kuvvetler Komutanlığı'ndan emekliye ayrıldı. 2001 yılından beri İhlas Yayın Grubu'nda gazeteci. Elibol’a göre FETÖ’cülerin TSK içinde yeni bir darbeye kalkışmasının imkân ve kabiliyeti ortadan kaldırılmıştır. “Batı normlarına taşıyacak reformlar ve hukuki düzenlemeler yapılamazsa bir buçuk iki yıl içinde ordudaki Ulusalcılar yeni bir darbeye kalkışabilir.”



Elibol’un kimliğini, kişiliğini gene Sabahattin Önkibar’ın yazılarından öğreniyoruz.



“Adam bazılarına göre istihbaratçı. Bazılarına göre de gerçekte AKP’nin sadık mutemedi ve militanı, ama askeri de idare ediyor. Çalıştığı gazetede yazdığı yazılara bakıyoruz katıksız AKP yandaşı.



Subay emeklisi bu sonradan olma gazeteci bugün dünya üzerindeki en zengin medya çalışanıdır. Peki, bu korkunç servet nereden mi geldi ve hâlâ gelmeye devam ediyor? Kamudan aldığı tezgâhlanmış işlerden! Adam güya fiili olarak hem gazetecilik yapıyor hem de devletten onlarca trilyonluk işler bitiriyor ki bunu gizli saklı değil, resmen yapıyor.”



TSK içindeki Kemalistleri hedef alanların kimlikleri, kişilikleri böyle.



Hikmet Çiçek

Aydınlık