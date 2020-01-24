ABD’li şirket 439 Türk işçiyi işten çıkardı

ABD’li şirketin işçi kıyımına tepki gösterdiler, eylemsellik sürecini başlatacaklarını ilan ettiler.

ABD’li işveren Vectrus şirketi Adana’daki İncirlik Üssü’nde görevli olan Türk işçileri işten çıkarttı. İncirlik’te 424, Ankara’da 15 olmak üzere toplam 439 emekçi işsiz kaldı.

Türk Harb-İş Sendikası'nda örgütlü işçiler duruma tepkili. İşçiler, ABD Hava Kuvvetlerinin üst bakım işlerini yapıyordu. İşten çıkartma kararına karşı sendika yetkilileri ile ABD’li şirket yöneticileri 23 Ocak’ta Ankara’da bir görüşme yaptı. Ancak sonuç alınamadı.

Görüşme sonrası açıklama yapan sendika, şirketin işten çıkartmalara gerekçesini açıkladı.

Açıklamada, işsizlikle karşı karşıya kalan emekçilerin mağdur edilmemesi için Milli Savunma Bakanlığı ile irtibat içinde olunduğu belirtildi. Ayrıca sendikanın ABD’li şirketin yöneticileriyle 3 Şubat’ta tekrar bir araya gelineceği bildirildi.

İşten çıkarmların, Şubat ayında başlayacak toplu sözleşme görüşmeleri öncesinde yaşanması dikkat çekti. Açıklamayı Harb-İş Sendikası Başkent Şube Başkanı Süleyman Demir yaptı. Demir, Ulusal Kanal’ın karara karşı eylem yapılıp yapılmayacağı sorusuna da yanıt verdi.

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