Güvenlik Uzmanı Abdullah Ağar, operasyonda yakalanan yüzlerce metrekare aliminyum folyonun nedenini açıkladı.
Ağar, bu durumun termal tespite karşı terör örgütü PKK'nın geliştirmeye çalıştığı taktik olduğunu aktardı.
Sonucu da yazan Ağar, "YPG'li, PYD'li PKK'lıdan sonra UZAYLI PKK'lı" ifadelerini kullandı.
Ayrıca, Ağar, teröristin elinde M-16 silahlı olduğunu da belirtti.
ulusal.com.tr
Güvenlik Uzmanı Abdullah Ağar, uzaylı PKK'lının görüntüsünü paylaştı
Güvenlik Uzmanı Abdullah Ağar, operasyonda yakalanan yüzlerce metrekare aliminyum folyonun nedenini açıkladı.
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