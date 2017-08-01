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Abdullah Ağar paylaştı: İşte uzaylı PKK'lı

Güvenlik Uzmanı Abdullah Ağar, uzaylı PKK'lının görüntüsünü paylaştı

Abdullah Ağar paylaştı: İşte uzaylı PKK'lı

Güvenlik Uzmanı Abdullah Ağar, operasyonda yakalanan yüzlerce metrekare aliminyum folyonun nedenini açıkladı.

Ağar, bu durumun termal tespite karşı terör örgütü PKK'nın geliştirmeye çalıştığı taktik olduğunu aktardı.



Sonucu da yazan Ağar, "YPG'li, PYD'li PKK'lıdan sonra UZAYLI PKK'lı" ifadelerini kullandı.

Ayrıca, Ağar, teröristin elinde M-16 silahlı olduğunu da belirtti.

ulusal.com.tr
 

Etiketler; #pyd #YPG #pkk #abdullah ağar
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