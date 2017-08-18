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Abdullah Akdeniz, son yolculuğuna uğurlandı

Hatay'da Amanos Dağı Bölgesi'nde şehit olan uzman çavuş Abdullah Akdeniz, son yolculuğuna uğurlandı. Şehit Akdeniz, Diyarbakır'da görev yaptığı sırada PKK'nın sözde Diyarbakır sorumlusunu öldürmüş, ödül almıştı.

Abdullah Akdeniz, son yolculuğuna uğurlandı

Terör operasyonlarına katılmış, PKK'ya ağır darbeler indirmişti. 

Uzman çavuş Abdullah Akdeniz, Hatay Amanos Dağları'nda PKK'ya yönelik operasyonlara katılmış, teröristlerin saldırısında şehit olmuştu.

Şehit için görev yaptığı Karahasan Paşa Kışlası'nda askeri tören düzenlendi. Ardından memleketi Osmaniye'ye uğurlandı. 

Düziçi ilçesi Gümüş köyünde cenaze namazı kılındı.  Uzman çavuş  Akdeniz'in eşi törene şehidin  üniformasını giyerek katıldı. Akdeniz'in naaşı köy mezarlığında dualarla toprağa verildi.

Kahraman askerin terörle mücadele de büyük başarıları vardı. Akdeniz, Diyarbakır'da görev yaptığı sırada terör örgütünün sözde Diyarbakır sorumlusunu öldürdüğü için ödül almıştı. 

Hakkari'nin Şemdinli İlçesinden de şehit haberi geldi. PKK'lılar, Aktütün Köyü bölgesinde korucuların geçiş güzargahına döşediği bombayı infilak ettirdi.

Saldırı da 1 korucu şehit oldu, 1 korucu da yaralandı.


ulusal.com.tr

Etiketler; #hatay #Amanos Dağı Bölges
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