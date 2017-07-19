Suudi Arabistan'ın Birleşmiş Milletler Daimi Elçisi Abdullah el Muallimi, Türkiye'yi hedef aldı. Katar krizine ilişkin konuşan Muallimi, "Türkiye eğer Arap dünyasına gizli saklı girerek müdahale etmeye çabalıyorsa, bu dönem geçti" ifadesini kullandı. Birçok basın kuruluşu Muallimi'nin açıklamasını Türkiye'ye gözdağı olarak yorumladı.

Suudi Arabistan'ın Birleşmiş Milletler Daimi Elçisi Abdullah el Muallimi, Katar krizine yönelik yaptığı açıklamada Türkiye'yi hedef aldı.



Birleşmiş Milletler muhabirleriyle bir araya gelen El Muallimi, "Türkiye eğer Arap dünyasına gizli saklı girerek müdahale etmeye çabalıyorsa, bu dönem geçti" dedi.



TÜRKİYE'YE GÖZDAĞI

Türk kardeşlerimizin, Arap dünyasında gizli ya da belirli ölçüde istenmeyen bir (askeri) müdahale etme döneminin çoktan bittiğini anlaması lazım. Eğer Türkiye yapıcı bir rol oynamak istiyorsa bunu hoş karşılarız ancak bu rolü askeri üs ya da askeri müdahale ile oynamak isterlerse bu verimli bir durum olmaz.



Birçok basın kuruluşu Muallimi'nin açıklamasını Türkiye'ye gözdağı olarak yorumladı.



Birleşik Arap Emirlikleri Uluslararası İşbirliğinden Sorumlu Devlet Bakanı Reem el Haşimi de Katar'ı Türkiye'yi topraklarında askeri güç bulundurmaya teşvik ederek gerilimi daha da tırmandırmakla suçladı.



Bölgede hiçbir askeri gerilim istemediklerini belirten El Haşimi, "Bu konuyu ABD ya da Kuveyt olsun, güçlü bir arabuluculuk yardımıyla kendi aramızda çözebilmeyi umuyoruz" dedi.







ulusal.com.tr