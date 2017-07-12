PKK'nın suikast timi yakalandı
PKK'nın suikast timi yakalandı
CHP'den sert 15 Temmuz açıklaması
CHP'den sert 15 Temmuz açıklaması
Vatan Partisi Öncü Gençlik üyesi, dünya şampiyonu oldu
Vatan Partisi Öncü Gençlik üyesi, dünya şampiyonu oldu
Erdoğan'dan OHAL açıklaması
Erdoğan'dan OHAL açıklaması

Abdullah Gül'den 'Fetullah Gülen ile görüştü' iddialarına açıklama

Abdullah Gül, FETÖ lideri Fetullah Gülen ile görüştüğüne yönelik iddialara 11'inci Cumhurbaşkanlığı Ofisi'ne ait resmi Twitter hesabı üzerinden yanıt verdi.

Abdullah Gül'den 'Fetullah Gülen ile görüştü' iddialarına açıklama

11'inci Cumhurbaşkanlığı Ofisi'ne ait resmi Twitter hesabından bir açıklama yapıldı.

Açıklamada, Abdullah Gül'ün FETÖ lideri Fetullah Gülen ile görüştüğüne yönelik iddialara cevap verildi.

Hesaptan yapılan açıklamada, "11. Cumhurbaşkanımız Sayın Abdullah Gül’ün bugün bir medya organında hakkında çıkan asılsız haberler ile ilgili açıklamalarıdır" denildi.

Yapılan açıklama şu şekilde:

11. Cumhurbaşkanımız Sayın Abdullah Gül’ün bugün bir medya organında hakkında çıkan asılsız haberler ile ilgili açıklamalarıdır:

“Düşünce, din ve siyaset anlayışım açısından hayatımın hiçbir döneminde yakınlık duymadığım bu örgüt lideri ile; Başbakanlığım, Dışişleri Bakanlığım ve Cumhurbaşkanlığı görevlerim süresinde kesinlikle bir görüşmem olmamıştır.

Kamuoyunun bilgisine.

GÜLEN, GÜL'ÜN İSMİNİ VERMİŞTİ

Alman radyo kanalı NPR’den Robert Siegel’e konuşan FETÖ lideri Fetullah Gülen, 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül ve eski Başbakan Ahmet Davutoğlu'nun ismini kendisini ziyaret edenler arasında ilk kez vermişti.

ulusal.com.tr

Etiketler; #abdullah gül #Fetullah Gülen
ULUSAL KANAL MOBİL UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?

Ulusal Kanal, 24 saat kesintisiz canlı yayın ve haberlerle
şimdi cebinizde

Android cihazlar için Google Play Store'dan
iOS cihazlar için AppStore'dan indirebilirsiniz.

Önceki Haber
Kula şehidine veda
Sonraki Haber
İstanbul'da ulaşım 2 gün boyunca ücretsiz olacak
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.