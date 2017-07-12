Abdullah Gül, FETÖ lideri Fetullah Gülen ile görüştüğüne yönelik iddialara 11'inci Cumhurbaşkanlığı Ofisi'ne ait resmi Twitter hesabı üzerinden yanıt verdi.

11'inci Cumhurbaşkanlığı Ofisi'ne ait resmi Twitter hesabından bir açıklama yapıldı.



Açıklamada, Abdullah Gül'ün FETÖ lideri Fetullah Gülen ile görüştüğüne yönelik iddialara cevap verildi.



Hesaptan yapılan açıklamada, "11. Cumhurbaşkanımız Sayın Abdullah Gül’ün bugün bir medya organında hakkında çıkan asılsız haberler ile ilgili açıklamalarıdır" denildi.



Yapılan açıklama şu şekilde:



11. Cumhurbaşkanımız Sayın Abdullah Gül’ün bugün bir medya organında hakkında çıkan asılsız haberler ile ilgili açıklamalarıdır:



“Düşünce, din ve siyaset anlayışım açısından hayatımın hiçbir döneminde yakınlık duymadığım bu örgüt lideri ile; Başbakanlığım, Dışişleri Bakanlığım ve Cumhurbaşkanlığı görevlerim süresinde kesinlikle bir görüşmem olmamıştır.



Kamuoyunun bilgisine.



GÜLEN, GÜL'ÜN İSMİNİ VERMİŞTİ



Alman radyo kanalı NPR’den Robert Siegel’e konuşan FETÖ lideri Fetullah Gülen, 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül ve eski Başbakan Ahmet Davutoğlu'nun ismini kendisini ziyaret edenler arasında ilk kez vermişti.



ulusal.com.tr



