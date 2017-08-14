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Abdullah Gül kutlamalara katılmayacak! AKP'den açıklama

AKP’nin 16. kuruluş yıldönümü kutlamaları Ankara'daki Sincan Harikalar Diyarı’nda başlayacak. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Başbakan Binali Yıldırım’ın konuşma yapacağı kutlamalara 6 bin kişi davet edildi. Davetliler arasında bulunan 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül’ün ise kutlamalara katılmayacağı bildirildi. AKP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Mahir Ünal da konuyla ilgili açıklama yaptı

Abdullah Gül kutlamalara katılmayacak! AKP'den açıklama

AKP’nin 16. kuruluş yıldönümü kutlamaları Ankara'daki Sincan Harikalar Diyarı’nda başlayacak.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Başbakan Binali Yıldırım’ın konuşma yapacağı kutlamalara 6 bin kişi davet edildi.

Davetliler arasında bulunan 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül’ün ise kutlamalara katılmayacağı bildirildi.

AKP'DEN AÇIKLAMA

AKP Merkez Yürütme Kurulu (MYK), Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı.

Toplantı sonrası AKP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Mahir Ünal açıklama yaptı. 

AKP'nin 16'ncı kuruluş yıl dönümü kutlamalarıyla ilgili soruya yanıt veren Ünal, "Bugünkü etkinliğimize sayın Gül katılamayacağını bildirdi, mazeret bildirdi. Kendisine hem davetiye ulaştırıldı hem de Cumhurbaşkanmımız bizzat arayarak davet etti" dedi.

Ünal, 6 bin kişinin davet edildiği kutlamalara eski Başbakan Ahmet Davutoğlu, Bülent Arınç, Köksal Toptan, Cemil Çiçek ve Mehmet Ali Şahin gibi isimlerin katılacağını dile getirdi.

ulusal.com.tr

Etiketler; #abdullah gül #AKP #erdoğan #binali yıldırım
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