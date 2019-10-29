Abdullah Gül'ün 29 Ekim mesajına tepki yağdı

Eski Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı mesajına tepki yağdı.

Gül, Twitter hesabından bir cümlelik mesaj paylaştı.

Gül, paylaşımında "Cumhuriyetimizin 96. yıl dönümünü kutlar, herkese esenlikler dilerim." ifadelerini kullandı.

TEPKİ YAĞDI

Gül'ün paylaşımına çok sayıda tepki geldi.

Tepkilerden bazıları şu şekilde:

"Zahmet etmişsin. Kolonya Cumhuriyeti mi? Gazi Mustafa Kemal ve isimsiz kahramanlar desen (diyebilsen) yada hep sussan...

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Hastalanmamış aa :)) ne kadar da kısa öz tweet atmış. Atmasaydınız. Saygıyla MUSTAFA KEMAL ATATÜRK!

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Düğün tebrigi gibi olmuş bu. Görüyorum ki kafa hiç değişmemiş.. Birde Başkomutan Mustafa Kemal var belki tanırsın. Cumhuriyetin mimarı, mühendisi, işçisi, emekçisi , herşeyi...

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Bu ülkenin kurucusu içinde bir şeyler söylemek çok mu zor? Bir de Cumhurbaşkanı oldunuz bu ülkenin

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Kulağınız nasıl, Cumhuriyet Bayramı ağrı yapıyor ya hani, ondan sordum.

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Sadece kuru bir şekilde 96. yıl dönümünü mü kutluyorsunuz? Bize bu Cumhuriyeti kuran meclise, hani sizi bile Cumhurbaşkanı yapacak sistemi kuran, büyük önder Mustafa Kemal Atatürk'e bir selam sevgi,saygı yok mu? Bravo size yakışanı yapmışsınız.

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Gençleeer kopuyor muyuuuz?!!! Herkese iyi eğlenceler.. Tam bir Dj kutlaması olmuş.

Atatürk yok

Milli devlet yok

Birleştirici devrimler yok

Her keşe benden çay

Şakkire yok"

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