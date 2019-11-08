ABD’ye karşı imza kampanyası başlatıldı

Türk ve Azeri Barolar Birliği harekete geçti. ABD’nin soykırım kararına karşı kampanya başlatıldı.

ABD Temsilciler Meclisi 29 Ekim tarihinde 1915 olaylarını “soykırım” olarak tanıma kararı almıştı. Türkiye'yi hedef alan bu adıma tepki sürüyor.

Türkiye Barolar Birliği ve Azerbaycan Barolar Birliği’nden ABD’nin hamlesine ortak hareket kararı geldi. İki ülke baroları karara karşı sosyal medyada imza kampanyası başlattı.

Kampanyaya, “Hayali Soykırım ve Uluslararası Hukuk İhlallerine Hayır” başlığı atıldı. Toplanan imzaların ABD Başkanı Trump ve ABD Kongresi’ne gönderileceği de belirtildi.

TBB Başkanı Metin Feyzioğlu da kampanyaya ilişkin Ulusal Kanal’a konuştu. Feyzioğlu, ABD’yi sert bir dille eleştirdi.

Feyzioğlu, Ermenistan’ın Azerbaycan topraklarını işgal ettiğini de belirtti.



KAMERA: TANSEV KARA

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