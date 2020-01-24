Acı kaybımız... Dr. Tülay Ballı hayatını kaybetti
Ulusal Kanal programcısı ve Aydınlık Gazetesi yazarı Rafet Ballı'nın eşi Dr. Tülay Ballı vefat etti. Vatan Partisi üyesi olan Tülay Ballı, İstanbul'da düzenlenecek törenin ardından Kırşehir'in Kaman ilçesinde toprağa verilecek. Ballı ailesine ve sevenlerine baş sağlığı diliyoruz.
GÜNDEM 24.01.2020, 12:41 24.01.2020, 17:57
Ulusal Kanal programcımız ve Aydınlık Gazetesi yazarı Rafet Ballı'nın eşi Dr. Tülay Ballı hayatını kaybetti.
Ballı, uzun süredir kanserle mücadele ettiği biliniyordu.
Dr. Tülay Ballı'nın cenazesi cumartesi günü öğle namazına müteakip Fatih Camisi'nden kaldırılacak.
Ulusal Kanal olarak Ballı ailesinin ve sevenlerinin acısını paylaşıyoruz.
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