Manisa Valiliği, İl Jandarma Komutanlığında Fetullahçı Terör Örgütü soruşturması kapsamında açığa alındıktan sonra göreve başlatılan personelin olmadığını bildirdi.

Manisa Valiliği, İl Jandarma Komutanlığında Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) soruşturması kapsamında açığa alındıktan sonra göreve başlatılan personelin olmadığını bildirdi.



Valilikten yapılan açıklamada, bir gazetede yer alan "FETÖ'den açığa alınan subayların göreve getirildiği"ne ilişkin haberin gerçeği yansıtmadığı belirtildi.

Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:



"Manisa İl Jandarma Komutanlığında Jandarma Üsteğmen Muhammed T. adlı personel daha önce hiç görev yapmamış, halen de böyle bir personel görev yapmamaktadır. Ayrıca İl Jandarma Komutanlığında FETÖ soruşturması kapsamında açığa alınıp daha sonra göreve başlatılan personel yoktur. Ülkemizin birlik ve beraberliğine yönelik her türlü tehdide karşı mücadelelere kararlılıkla devam edilmektedir."