Acun Ilıcalı'nın düzenlendiği depremzedelere yardım gecesine bağış yağdı!

Acun Ilıcalı, dün akşam, kendi kanalı TV 8'de, Elazığ için Tek Yürek etkinliği düzenledi. Etkinliğe birçok iş adamı ve ünlü yüklü miktarlarda bağışta bulundu.

Gecenin en yüksek bağışını memleketi olan Elazığ'a 2 milyon TL ve bir okul sözü vererek avukat ve iş insanı olan Burak Soylu yaptı. Kazancı Holding ve Aska Enerji'nin sahibi Cemil Kazancı ve eşi Ayşe Kazancı'da toplamda 2 milyon TL bağış yaptı.

Yüksek meblağlı bağışları 1 milyon TL ile Nadir Metal Rafineri CEO'su Burak Yakın ve eşi Öznur Yakın, iş insanı Hüseyin Özdilek, Atasay Kuyumculuğu'nun sahibi Cihan Kamer takip etti.

Bağış yapan ünlü sanatçıların arasında ise Murat Boz, Hadise ve Oğulcan Engin 100 bin TL bağış yaptı.

6 saate yakın süren programda toplam 51 milyon TL üzerinde para toplandı.

Aynı zamanda halkta sms ile 10 TL yardımda bulundu.



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