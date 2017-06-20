Adalar'ın meşhur faytonlarıyla ilgili yeni bir düzenleme yapıldı. Adalar İlçe Emniyet Müdürlüğü, fayton sürücülerine tek tip kıyafet zorunluluğu getirdi.

Yeni kıyafetlerini giydiler, hep birlikte kameralara poz verdiler.



Adalar'da, tarihi faytonlarla ilgili yeni bir düzenlemeye yapıldı.



Adalar ilçe emniyet müdürlüğü, temizlik ve düzeni sağlamak amacıyla fayton sürücülerine tek tip kıyafet giyme zorunluluğu getirdi.



Uygulama yürürlüğe girdi. Büyükada, Heybeli, Burgaz ve Kınalı adalarındaki fayton sürücüleri bundan böyle lacivert ve kırmızı renklerin hakim olduğu tek tip kıyafet giyecek.



Faytoncular Odası Başkanı Hasan Ünal uygulamaya destek verdi.



Faytoncularda yeni uygulamadan memnun.





ulusal.com.tr