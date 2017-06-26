Başbakan Yıldırım: Teşkilattan önemli bir talebim var...
Başbakan Yıldırım: Teşkilattan önemli bir talebim var...
Müthiş iddia: NASA, uzayda...
Müthiş iddia: NASA, uzayda...
CHP'ye
CHP'ye "Yürüyüşten vazgeç" çağrısı
Feci kaza! Ölü ve yaralılar var
Feci kaza! Ölü ve yaralılar var

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ'dan Kılıçdaroğlu'na sert yanıt

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, CHP liderinin iddiasına sert yanıt verdi. Bakan Bozdağ, "Ben buradan kendisine kendi diliyle sesleniyorum. Bu iftirayı ispat edemezsen o zaman namus ve şerefli bir adamım diyerek toplumun içinde gezme. Sen İspat et biz o zaman gereğini yapalım" diye konuştu.

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ'dan Kılıçdaroğlu'na sert yanıt

Adalet Bakanı BEKİR BOZDAĞ, Enis Berberoğlu için Maltepe cezaevinde bir gün önce hazırlık yapıldığı iddiasını çok sert dille yalanladı.

CHP liderini iddiasını ispata davet eden Bakan Bozdağ yaptığı açıklamada şunları söyledi:

"Kılıçdaroğlu bugün 'Maltepe cezaevinde hazırlık yapılıyor diyor,ne kadar ceza alınacağı belli Maltepe Cezaevi'nde ona göre hazırlık yapılıyor' diyor Güya Enis Berberoğlu hakkındaki ceza için çıkmadan cezanın ne olacağını bilindiğini ifade ediyor. Bakın buradan çok net ifade ediyorum. Sayın Kılıçdaroğlu milletin gözünün içine baka baka yalan söylüyor. Yalan söylüyor ama yalanı söylerken de yüzü kızarmıyor. Böyle bir şey yok böyle bir şeyin olması da mümkün değil. Bu açık bir yalan daha da ötesi açık bir iftiradır. Vatandaşı tahrik etmek için yapılan bir iftiradır. Berberoğlu hakkındaki mahkeme kararından kamuoyunun sonradan haberi olduğu gibi Adalet Bakanlığının ve Ceza Tevkifevleri Genel Müdürlüğünün haberi oldu. Birisi ceza alırken veya cezası ile birlikte tutuklandıktan sonra nereye konacağını ceza ve tevkif evleri genel müdürlüğü karar verir. Sayın Berberoğlu'nun nereye konulacağına hakkında çıkan karardan sonra karar verilmiştir. Türkiye cezaevlerinde olmayan şeyleri varmış gibi göstermek ana muhalefet liderine yakışmaz 

İSPAT EDEMEZSEN

Ben buradan kendisine kendi diliyle sesleniyorum. Bu iftirayı ispat edemezsen o zaman namus ve şerefli bir adamım diyerek toplumun içinde gezme. Sen İspat et biz o zaman gereğini yapalım.Sayın Berberoğlu Maltepe olduğu gibi Silivri'ye de konulabilirdi, milletvekili olduğu için Ankara'ya da gönderilebilirdi. Bu yalandan öte bir iftiradır. "

Etiketler; #chp #enis berberoğlu #Bakan Bozdağ #kılıçdaroğlu #bugün #ankara #maltepe #cezaevi #silivri #bekir bozdağ
banner863
Önceki Haber
Şanlıurfa'da bonzai içen kız, üst geçitten atlamak istedi
Sonraki Haber
FETÖ'cü emniyet müdürünün öldürme emri ortaya çıktı
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.