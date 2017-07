Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, "Elbette Türkiye'de adalet var ama adalet görevini yerine getirmek üzere görev yapanlara karşı bir adaletsizlik, haksızlık var." dedi.

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, TBMM Genel Kurulu'nda, Bölge Adliye ve Bölge İdare Mahkemelerinin İşleyişinde Ortaya Çıkan Sorunların Giderilmesi Amacıyla Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı'nın ikinci bölümü üzerinde milletvekillerinin sorularını yanıtladı.



"Türkiye'de adalet var mı?" sorusunu yanıtlayan Bozdağ, "Elbette Türkiye'de adalet var ama adalet görevini yerine getirmek üzere görev yapanlara karşı bir adaletsizlik, haksızlık var." ifadesini kullandı.



2016 Yılı Adli Sicil İstatistiklerinin yayımlandığını anımsatan Bozdağ, geçen sene itibarıyla cumhuriyet savcılıklarında 7 milyon 398 bin 616, ceza mahkemelerinde yaklaşık 2,5 milyon, hukuk mahkemelerinde yaklaşık 3,5 milyon dosyanın, diğer mahkemelerdeki dosyaların da eklenmesiyle 15 milyon civarında işin olduğunu vurguladı.



Bakan Bozdağ, şöyle devam etti:



"Bu kadar iş yapılıyor. Bunların karara bağlananları, devam edenleri, soruşturması olanlar var. Bunlardan kaç tane konu Türkiye'nin gündeminde her gün tartışılıyor? Elinizi vicdanınıza koyun. 15 milyon adli işlem var. 15 milyon içerisinde parlamentoda milletvekillerinin veya dışarıda medyanın, başka çevrelerin tartıştığı karar, dava, ceza sayısına baktığınızda, mukayese ettiğinizde gerçekten çok az sayıda. 15 milyon iş yapılan yer var. 15 milyonda hadi diyelim 200 tane eleştirilen konu.

Yargı son dönemde bütün bu işleri yaparken bir sürü travmalar da geçirdi. Meslekten ihraçlar var. İstinafı kurduk. İstinafa, birinci sınıf hakimleri atayınca onların yerlerine aşağıdan birinci sınıf olanları getirdik. Bir hareketlenme oldu. Bütün bu şartlar altında gerçekten hakim ve savcılarımız görevlerini büyük bir özveriyle yapıyorlar ve milletimizin kendilerinden beklediği adaletin zamanında ve doğru tecellisi için çalışıyorlar. Ben Türkiye'de hakim ve savcılarımızın, görevlerini anayasa ve hukuka uygun yapma konusunda özverili çalışma yaptıklarına ve milletimizin adalet beklentisine olumlu cevap verdiklerine inanıyorum."



"Yargıya güveni artırmak için önemli adımlar attık"



Yargıyı yıpratmanın hiç kimseye yarar sağlamayacağını belirten Bozdağ, şunları kaydetti:



"Yargıya güveni artırmak için önemli adımlar attık. Kalkan not sistemini yeniden getirdik. Hakimlere, savcılara istinaf ve temyiz mercileri not verecek. Denetimleri artırmak için adım attık. Komisyonda tasarı var. Teftişe alınacak müfettiş sayısını artırıyoruz. Rutin denetimleri vaktinde ve etkin bir şekilde yapacağız. Yargı bundan sonra bir şikayet olduğunda o şikayeti kaç gün içinde karara bağlayacağını, şikayet eden vatandaşa verecektir. Bunun uygulamasını getirdik. Yönetmeliğini çıkardık. 1 Ocak 2018 itibarıyla da uygulamasını başlatacağız. Adli Veri Bankası diye bir banka kurduk. Bu da çok önemli. 1 Ocak 2017'de yürürlüğe girdi. Yargıya ilişkin ne kadar soru soracaksanız bütün bu soruların hemen hemen tamamına cevap verecek bir sistem."