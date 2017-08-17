Adalet Bakanı Abdulhamit Gül ile Almanya Adalet Bakanı Heiko Maas bugün yaklaşık bir saat süren bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
Görüşmeye ilişkin yapılan açıklamada, "İki ülke arasındaki çok boyutlu konuların ve ikili adli işbirliği hususlarının ele alındığı görüşme, gayet yapıcı ve olumlu bir havada seyretmiştir.
Adalet Bakanları, görüşmelerin sürdürülmesi ve kısa bir zaman içinde biraraya gelme konusunda da mutabık kaldı" ifadelerine yer verildi.
Türkiye dün Almanya'ya Adil Öksüz ile ilgili nota vermişti. Adalet Bakanı Gül bugün Alman mevkidaşıyla görüştü. Görüşmenin yapıcı ve olumlu geçtiği açıklandı.
Adalet Bakanı Abdulhamit Gül ile Almanya Adalet Bakanı Heiko Maas bugün yaklaşık bir saat süren bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
ULUSAL KANAL MOBİL UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?
Ulusal Kanal, 24 saat kesintisiz canlı yayın ve haberlerle
şimdi cebinizde
Android cihazlar için Google Play Store'dan
iOS cihazlar için AppStore'dan indirebilirsiniz.
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.