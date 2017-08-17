Türkiye dün Almanya'ya Adil Öksüz ile ilgili nota vermişti. Adalet Bakanı Gül bugün Alman mevkidaşıyla görüştü. Görüşmenin yapıcı ve olumlu geçtiği açıklandı.

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül ile Almanya Adalet Bakanı Heiko Maas bugün yaklaşık bir saat süren bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.



Görüşmeye ilişkin yapılan açıklamada, "İki ülke arasındaki çok boyutlu konuların ve ikili adli işbirliği hususlarının ele alındığı görüşme, gayet yapıcı ve olumlu bir havada seyretmiştir.



Adalet Bakanları, görüşmelerin sürdürülmesi ve kısa bir zaman içinde biraraya gelme konusunda da mutabık kaldı" ifadelerine yer verildi.



