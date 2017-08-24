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Adalet Bakanı Gül'den flaş Adil Öksüz açıklaması

FETÖ firarisi Adil Öksüz'ün Almanya'da olduğu iddialarıyla ilgili konuşan Adalet Bakanı Abdülhamit Gül, Almanya'dan bir yanıt gelmediğini söyledi. Gül, "Almanya'dan uluslararası hukukun gereğini yerine getirmesini bekliyoruz" dedi.

Adalet Bakanı Gül'den flaş Adil Öksüz açıklaması

FETÖ firarisi Adil Öksüz'ün Almanya'da olduğu iddialarıyla ilgili konuşan Adalet Bakanı Abdülhamit Gül, Almanya'dan bir yanıt gelmediğini söyledi. Gül, "Almanya'dan uluslararası hukukun gereğini yerine getirmesini bekliyoruz" dedi.
 

Etiketler; #adil öksüz #almanya #fetö #Adalet Bakanı Abdülhamit Gül
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