FETÖ firarisi Adil Öksüz'ün Almanya'da olduğu iddialarıyla ilgili konuşan Adalet Bakanı Abdülhamit Gül, Almanya'dan bir yanıt gelmediğini söyledi. Gül, "Almanya'dan uluslararası hukukun gereğini yerine getirmesini bekliyoruz" dedi.

0 0 0 0

FETÖ firarisi Adil Öksüz'ün Almanya'da olduğu iddialarıyla ilgili konuşan Adalet Bakanı Abdülhamit Gül, Almanya'dan bir yanıt gelmediğini söyledi. Gül, "Almanya'dan uluslararası hukukun gereğini yerine getirmesini bekliyoruz" dedi.

