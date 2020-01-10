Adalet Bakanı Gül'den Wikipedia açıklaması

Anayasa Mahkemesi’nin (AYM) Wikipedia’ya erişimin engellenmesini hak ihlali sayması ardından internetin en büyük ansiklopedisi konumunda olan sitenin açılması bekleniyor.

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, AYM’nin gerekçeli kararı açıklanınca siteyi açacaklarını söyledi.

Ankara’da gazetecilere açıklamada bulunan Gül, ”Yargı hiçbir yerden ve hiçbir kimseden emir almaz. Yargının emir alacağı tek yer Anayasa ve kanunlardır. Yargı, hiçbir ideolojinin, şu ya da bu grubun değil, sadece hukukun emri altındadır. Bu anlayışa aykırı her türlü girişimin karşısında olacağımız da bilinmelidir. Anayasa Mahkemesi’nin gerekçeli kararı açıklanınca Wikipedia açılacaktır” ifadelerini kullandı.

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK), 29 Nisan 2017’de Wikipedia’nın tüm dillerdeki edisyonlarına Türkiye’den erişimi engellemişti. Erişim engeline gerekçe olarak, ‘Türkiye’yi terör örgütleriyle aynı zeminde gösteren ifadelerin bulunması’ gösterilmişti.

Wikipedia’nın bağlı bulunduğu Wikimedia Vakfı, Nisan 2019’da Wikipedia’nın tamamına yönelik erişim engelinin ifade özgürlüğünün ihlali olduğu gerekçesiyle Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’ne (AİHM) başvurmuştu.

AYM, AİHM kararı çıkmadan, ‘ifade özgürlüğü ihlali’ olduğuna karar vermişti.