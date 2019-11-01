Adalet Bakanı Gül 'e-adalet vatandaş'ı duyurdu! "Hayırlı olsun"

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, 'e-adalet vatandaş' mobil uygulaması ile ilgili paylaşım yaptı.

Gül, "Vatandaşlarımız, 'e-adalet vatandaş' uygulamasıyla dava ve dosya süreçlerini anlık olarak mobil cihazlarından takip edebilirler. Hayırlı olsun" dedi.

Bakan Gül, "Adalet hizmetlerine erişimi kolaylaştırmak ve hızlandırmak için dijital altyapımızı sürekli geliştiriyoruz." ifadelerini kullandı.

'E-ADALET VATANDAŞ' NEDİR

Adalet Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada şunlar denildi:

"Adalet Bakanlığı hazırladığı ‘e-adalet vatandaş’ uygulamasıyla birlikte dava dosyalarına erişimi mobil cihazlara taşıdı. Cep telefonlarına uygulamayı yükleyen vatandaşlar buradan haklarında açılan davaları görebilecek, devam eden davaların da duruşmalarını takip edebilecek.

Güven veren ve erişilebilir bir adalet anlayışı kapsamında bir çok reforma imza atan Adalet Bakanlığı, bir yandan da teknolojinin imkanlarını kullanarak adalet hizmetlerine erişimi kolaylaştırıyor. Adalet Bakanlığı’nın 9 Ekim’de mobil platformlarda yerini alan yeni uygulaması ‘e-adalet vatandaş’ ile dava dosyalarına erişimi mobil platformlara taşıdı. Android ve İOS için hazırlanan yeni uygulama ile birlikte vatandaşlar adli ve idari yargıda yer alan açık veya kapalı dosyaları hakkında anında bilgi sahibi olabilecek, UYAP Bilgi Sisteminde kayıtlı olan iletişim bilgilerini görebilecek.

Son derece kapsamlı olarak hazırlanan uygulama ile birlikte vatandaşlar UYAP Bilgi Sistemine kayıtlı tüm bilgileri görebiliyor. Vatandaşlar uygulama içerisinde bulunan iletişim sekmesinden e-posta, telefon ve adres bilgilerini görebilir ve gerekli durumlarda güncellemelerini yapabilir. Yine uygulama içerisinde bulunan dosyalarım menüsünden yargı türü, yargı birimi, dosya durumu, dosya yıl ve dosya sıra bilgilerini filtreleyerek ilgili yargı birimindeki dosyalarının güncel durumlarını sorgulama imkanı bulunuyor. ‘e-adalet vatandaş’ içerisinde yer alan duruşmalarım menüsünden dosyaları kapsamında vatandaşlar duruşma ve keşif günleri hakkında saat, gün, ay ve yıl olarak ayrıntılı bilgileri görebilir; ajandam menüsünden takvim üzerinden aylık olarak sıralanan günlerde dosyayla ilgili gelişmeleri görebilir, ilgili günün üzerine geldiğinde ise o günle ilgili olarak hangi gelişmenin olduğunu sorgulayabilir."

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