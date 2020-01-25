Adalet Bakanlığı açıkladı! Hükümlüler nakledilmeye başlandı

Kısmi çatlaklar oluşan Adıyaman Cezaevindeki hükümlü ve tutuklular çevre illere naklediliyor.

Cezaevindeki 814 hükümlü ve tutuklu, Gaziantep, Şanlıurfa ve Kahramanmaraş'a nakledilmeye başlandı.

Adalet Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, deprem haberi alınır alınmaz Bakanlık bünyesinde kriz merkezi oluşturulduğu belirtildi.

Yapılan incelemeler doğrultusunda Adıyaman Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda bazı bölmelerde kısmi çatlaklar oluştuğu görüldü.

Hükümlü ve tutukluların yakınlarıysa cezaevi önündeki bekleyişlerini sürdürüyor.

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül deprem sonrası boşaltılan cezaevlerine ilişkin "Adıyaman Kapalı Ceza İnfaz Kurumundaki 814 hükümlü ve tutuklunun çevre illerdeki kurumlara nakli devam ediyor. Ayrıca Sivrice Kadın Açık Ceza İnfaz Kurumundaki 126 hükümlü ve tutuklunun tedbiren başka illerdeki kurumlara nakledilmesine başlandı" dedi.

ulusal.com.tr