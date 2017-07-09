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Adalet Bakanlığı, Ceza Muhakemesi Kanunu'nda önemli bir değişikliğe gidiyor

Adalet Bakanlığı, Ceza Muhakemesi Kanunu'nda önemli bir değişikliğe gidiyor. Buna göre; Hakkında şikayet yapılan kişiler "Şüpheli" olarak değil "Şikayet edilen" diye kayıtlara girecek. Soyut ve genel nitelikli ihbar ile şikayetlerde soruşturma öncesi ön değerlendirme yapılacak. Kişi, hakkında soruşturma izni verilirse "Şüpheli" sıfatını alacak.

Adalet Bakanlığı, Ceza Muhakemesi Kanunu'nda önemli bir değişikliğe gidiyor

Kişinin "Lekelenme hakkı" korunacak, hakkındaki ilk ihbarda "Şüpheli" gibi haksız ithamlara maruz kalmayacak.

Adalet Bakanlığı, Ceza Muhakemesi Kanunu'nda önemli bir değişiklik yapmak için kolları sıvadı.

Buna göre hakkında şikayet yapılan kişiler "Şüpheli" olarak değil "Şikayet edilen" olarak kayıtlara geçirilecek. Düzenlemeye göre, soruşturma aşamasına geçilmesi halinde "Şüpheli" sıfatı verilecek.

Mevcut kanuna göre "İçeriği hiçbir şekilde suç oluşturmayan, yer, zaman ve olay belirtmeyen ihbar ve şikayetler için derhal soruşturma başlatılması zorunluluğu" var. Şikayet edilen kişi hakkında soruşturma açılıyor ve adliyeye getiriliyor. Soruşturma takipsizlik kararıyla sonuçlansa bile UYAP'a "Şüpheli" olarak kaydediliyor.

Hürriyet gazetesinin haberine göre Adalet Bakanlığı da bu durumun "Lekelenme hakkı" ile bağdaşmadığı için yeni düzenleme yapma kararı aldı. Düzenlemeye göre, içeriği suç oluşturmayan veya soyut ve genel nitelikteki ihbar ve şikayetler için soruşma öncesi bir değerlendirme mekanizması oluşturulacak.

Adalet Bakanlığı'nın hazırladığı düzenleme ilgili kurum ve kuruluşların görüşlerinin alınmasının ardından Meclis'e gönderilecek.


ulusal.com.tr
 

Etiketler; #adalet bakanlığı
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