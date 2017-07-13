Adalet Bakanlığı'ndan yapılan son dakika açıklamasında, "169 bin 113 kişiye işlem yapıldı. 50 bin 510 tutuklu var" denildi.

Adalet Bakanlığı'ndan yapılan son dakika açıklamasında, "169 bin 113 kişiye işlem yapıldı. 50 bin 510 tutuklu var" denildi.



Adalet Bakanlığı 15 Temmuz darbe girişimine ilişkin bilançoyu açıkladı. Yapılan açıklamada, 169 bin 113 kişiye işlem yapıldığı, 50 bin 510 tutuklunun olduğunu açıklayan bakanlık, 152'si asker 8 bin 87 kişnin de arandığı bildirildi.