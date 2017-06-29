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Adalet Bakanlığı'ndan Erdoğan açıklaması

Adalet Bakanlığından yapılan açıklamada, "2016'da 46 bin kişinin Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hakaretle suçlandığı" iddiasının gerçeği yansıtmadığı, bunun Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan aleyhinde algı oluşturmaya yönelik, gazetecilik etik ve ahlak ilkeleriyle bağdaşmayan, gerçekleri yansıtmayan, çarpıtma bir haber olduğu bildirildi.

Adalet Bakanlığı'ndan Erdoğan açıklaması

Bakanlıktan yapılan açıklamada, bir gazetedeki "hakaret mesaisi"  başlıklı haberde, "2016'da 240'ı çocuk 46 bin kişi Cumhurbaşkanı Erdoğan'a  hakaretle suçlandı" iddiasının yer aldığı belirtildi.
 
Adli Sicil ve İstatistik Genel Müdürlüğünce yayınlanan 2016 yılı adli  istatistiklerindeki 46 bin 193 rakamının Türk Ceza Kanunu'nun (TCK) 299-301.  maddelerinde düzenlenen "devletin egemenliğine ve organların saygınlığına karşı  işlenen suçlar" ile ilgili yapılan toplam işlem sayılarını ifade ettiği  vurgulanan açıklamada, şunlar kaydedildi:

 "Cumhurbaşkanına hakaret suçundan 2016 yılında cumhuriyet  başsavcılıklarınca 2 bin 776 dosyada, 4 bin 98 suçtan 3 bin 658 kişi hakkında  kamu davası açılmıştır. Gerçek bu iken hiçbir araştırma ihtiyacı duymadan  yayınlanan haber, Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan aleyhinde algı  oluşturmaya yönelik, gazetecilik etik ve ahlak ilkeleriyle bağdaşmayan,  gerçekleri yansıtmayan çarpıtma bir haberdir."
 


Kaynak: AA
Etiketler; #adalet bakanlığı #erdoğan #Adli Sicil #hakaret
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